В российском регионе мигранты похитили и жестоко избили мужчину

В Санкт-Петербурге мигранты похитили мужчину и жестоко избили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, 30 марта четверо иностранцев подкараулили мужчину около дома № 15 на улице Халтурина в Петергофе. Они избили его и насильно затолкали в автомобиль. Потерпевшего заперли в квартире и требовали у него 200 тысяч рублей. Пленника спас местный житель, который стал свидетелем похищения и сообщил об этом в полицию.

Всех обвиняемых задержали, дело о похищении и вымогательстве уже передано в суд.

