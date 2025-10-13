Названо одно обстоятельство, способное спасти пропавшую в тайге семью

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин назвал одно обстоятельство, которое могло бы спасти пропавшую две недели назад в тайге под Красноярском семью Усольцевых. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

Специалист отметил, что после такого срока исчезновения шансы на спасение людей малы. На то, что они живы, остается процентов десять, добавил он.

По мнению собеседника издания, спасти пропавшую в тайге семью могло укрытие-зимовье с запасом продуктов.

Щетинин предположил, что Усольцевы могли куда-то уйти, где их не искали, и найти укрытие.

Ранее сообщалось, что массовые поиски пропавшей под Красноярском семьи с участием волонтеров прекратились.

Также друг пропавшей в тайге семьи Усольцевых, опытный альпинист Александр Дымов поделился версией о возможных причинах трагедии.

Прекращены поиски семьи Усольцевых

По его словам, Сергей Усольцев мог недооценить опасность маршрута и недостаточно подготовиться к походу.