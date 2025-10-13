Появились страшные подробности столкновения поездов в европейской стране

В понедельник на востоке Словакии столкнулись два скоростных поезда. Всё случилось из-за того, что один из поездов сошёл с рельсов. По меньшей мере 20 человек получили ранения, двое пассажиров находятся в критическом состоянии. Премьер-министр страны Роберт Фицо распорядился провести полное расследование, а официальные лица предварительно заявили, что причиной крушения, вероятно, стал человеческий фактор.

По данным экстренных служб страны и местных СМИ, в понедельник в результате столкновения двух поездов на востоке Словакии пострадали по меньшей мере 20 человек. Катастрофа произошла недалеко от деревни Яблонов-над-Турной района Рожнява, примерно в 55 километрах к западу от Кошице, столицы региона.

На кадрах, опубликованных полицией в соцсетях, запечатлена страшная сцена: поезда лежат вне путей на склоне холма, а медики оказывают помощь находящимся поблизости пассажирам. Полагают, что в двух поездах, которые, по данным телеканала TV Markíza, курсируют между Зволеном и Кошице, находилось около 80–100 пассажиров.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил, что два пассажира находятся в критическом состоянии, а трое других остаются заблокированными под обломками.

«По предварительным данным, это чрезвычайное дорожно-транспортное происшествие, вероятно, произошедшее из-за человеческой ошибки», – заявил он на пресс-конференции, добавив, что один из машинистов, возможно, не уступил дорогу.

Эшток и министр транспорта Йозеф Раж прибыли на место происшествия, а премьер-министр Роберт Фицо призвал провести полное расследование, прежде чем делать какие-либо выводы.

Спасательная служба Словакии направила на место происшествия несколько вертолётов, пожарных и бригад скорой помощи. Ближайшие больницы в Кошице и Рожняве задействовали планы оказания помощи при травмах в рамках экстренного реагирования. Столкновение произошло непосредственно перед входом в туннель, что затруднило доступ к месту экстренных бригад.

Государственный оператор ZSSK подтвердил, что поезда столкнулись в месте сужения двухпутного участка до однопутной линии, и сообщил, что организованы автобусные рейсы для замены отменённых рейсов: «В настоящее время приоритетом является спасение и эвакуация пассажиров и наших сотрудников».