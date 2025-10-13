Бездомный мигрант изнасиловал девушку  в центре города

В центре Лондона возле больницы на Юстон-роуд произошло жестокое преступление. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на данные полиции, 21-летний бездомный иностранец Хассан Сарут обвиняется в изнасиловании 19-летней девушки. Инцидент случился рано утром, когда злоумышленник напал на свою жертву.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами в пятницу, а уже на следующий день ему было предъявлено официальное обвинение в совершённом преступлении. В понедельник Сарут должен предстать перед магистратским судом Хайбери-Корнер, где начнётся разбирательство по его делу.

В настоящее время с пострадавшей девушкой работают специалисты-психологи, оказывая необходимую поддержку. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего и обращается к возможным очевидцам с просьбой помочь в сборе информации. Юстон-роуд, где совершено нападение, является оживлённой улицей в центральной части британской столицы, протянувшейся от Мэрилебон-роуд до Кингс-Кросс.