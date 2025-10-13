29-летний певец и модель был жестоко убит, когда возвращался с репетиции

Погиб Феде Доркас, 29-летний мексиканский певец и модель. Инцидент произошел в Мехико 10 октября.

О смерти артиста сообщает People. Девушка исполнителя, его работодатель и власти страны информацию подтвердили.

Причиной смерти молодого мужчины стало пулевое ранение в шею - на Феде напали, когда он возвращался домой после репетиции танцевального шоу.

Предполагаемый мотив - ограбление. Певец погиб на месте. Тело артиста обнаружено на обочине кольцевой дороги.

Судя по записям с камер наблюдения, подозреваемых - двое, нападавшие мужчины передвигались на мотоцикле. Об этом сообщают местные ресурсы TV Azteca, CNN Español и El Universal.

Идет расследование всех обстоятельств.