Пожар в здании редакций СМИ в Москве ликвидирован

На севере Москвы ликвидирован пожар, который произошел в здании с редакциями нескольких СМИ в Бумажном проезде, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным очевидцев, изначально возгорание возникло в одном из кабинетов на седьмом этаже. В этой зоне находятся несколько фотостудий. Почувствовав дым, десятки сотрудников офисов и редакций вышли на улицу. На месте ЧП работали более 80 спасателей, задействовали 20 спецмашин.

Как выяснилось, в одном из офисов загорелась мебель, площадь пожара составила 3 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.