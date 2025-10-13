Московский городской суд пересмотрел первоначальный приговор в отношении известной блогерши Елены Блиновской, осужденной за налоговые преступления и легализацию незаконных доходов.

В результате апелляционного производства мера наказания была сокращена на полгода, передает «ТАСС».

Согласно решению судебной коллегии, теперь Блиновской предстоит провести в колонии четыре с половиной года вместо первоначальных пяти лет. В ближайшее время осужденная будет освобождена из следственного изолятора. Пересмотренное судбное решение подлежит немедленному исполнению.

Мать Блиновской расплакалась в суде

Апелляционный суд оставил без удовлетворения ходатайства защиты, подтвердив законность основного обвинения.