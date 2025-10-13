Суд отказался отсрочить заключение Блиновской

Сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляцию Елены Блиновской на пятилетний приговор. «Королева марафонов» попросила об отсрочке отбывания наказания до достижения её детьми 14-летнего возраста, а также об отмене конфискации имущества. В итоге суд отказался отсрочить заключение, но смягчил до 4 лет и 6 месяцев вместо пяти лет.

На сегодняшнее судебное заседание пришли родители блогера Нина и Олег Останины, а также её брат Александр. Сама же Елена не приехала, но зато подключилась к процессу по видеосвязи.

Адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова просила суд прекратить уголовное преследование по делу о налогах за истечением срока давности. Также она выражала мнение о чрезмерной строгости вынесенного решения: «Приговор суров». А представитель налогового органа в то же время согласился с решением суда первой инстанции и заявил: «В ходе налоговой проверки выявлена схема дробления бизнеса».

Мать Блиновской Нина Останина в ходе заседания расплакалась и попросила освободить её дочь из-под стражи, рассказав, что «ей нечем платить». А отец блогера Олег Останин добавил, что имущество, которое было приобретено даже после рождения дочери, у них тоже арестовано.

Сама Елена выступила с последним словом, заявив, что готова посвятить себя воспитанию детей и исправлению ошибок.

Напомним, Елена Блиновская — мать четверых детей. Младшей дочери Авроре недавно исполнилось 5 лет, средним близнецам, Платону и Мирону, по 14 лет, а старшему сыну Всеволоду уже 16.

Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова прокомментировала слухи о возможном выходе «королевы марафонов» по УДО уже к Новому году и назвала их полным абсурдом. Юрист так же подчеркнула, что Елена не жалуется на условия содержания в СИЗО и чувствует себя удовлетворительно.

Третьего марта состоялся суд по делу Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и незаконном обороте денежных средств. Блогеру, которая больше года пребывала в СИЗО, вынесли приговор — пять лет заключения в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Из-за апелляции Блиновская по-прежнему не была этапирована в колонию.

