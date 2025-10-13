Суд отказался отсрочить заключение Блиновской

Московский городской суд отказался отсрочить заключение Елены Блиновской
Сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляцию Елены Блиновской на пятилетний приговор. «Королева марафонов» попросила об отсрочке отбывания наказания до достижения её детьми 14-летнего возраста, а также об отмене конфискации имущества. В итоге суд отказался отсрочить заключение, но смягчил до 4 лет и 6 месяцев вместо пяти лет.
На сегодняшнее судебное заседание пришли родители блогера Нина и Олег Останины, а также её брат Александр. Сама же Елена не приехала, но зато подключилась к процессу по видеосвязи.
Адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова просила суд прекратить уголовное преследование по делу о налогах за истечением срока давности. Также она выражала мнение о чрезмерной строгости вынесенного решения: «Приговор суров». А представитель налогового органа в то же время согласился с решением суда первой инстанции и заявил: «В ходе налоговой проверки выявлена схема дробления бизнеса».
Мать Блиновской Нина Останина в ходе заседания расплакалась и попросила освободить её дочь из-под стражи, рассказав, что «ей нечем платить». А отец блогера Олег Останин добавил, что имущество, которое было приобретено даже после рождения дочери, у них тоже арестовано.
Сама Елена выступила с последним словом, заявив, что готова посвятить себя воспитанию детей и исправлению ошибок.
Напомним, Елена Блиновская — мать четверых детей. Младшей дочери Авроре недавно исполнилось 5 лет, средним близнецам, Платону и Мирону, по 14 лет, а старшему сыну Всеволоду уже 16.
Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова прокомментировала слухи о возможном выходе «королевы марафонов» по УДО уже к Новому году и назвала их полным абсурдом. Юрист так же подчеркнула, что Елена не жалуется на условия содержания в СИЗО и чувствует себя удовлетворительно.
Третьего марта состоялся суд по делу Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и незаконном обороте денежных средств. Блогеру, которая больше года пребывала в СИЗО, вынесли приговор — пять лет заключения в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Из-за апелляции Блиновская по-прежнему не была этапирована в колонию.
