Стало известно, кто мог помогать Киеву готовить теракт в Москве

Киев мог готовить теракт в Москве под кураторством спецслужб стран Запада. Как сообщает News.ru, об этом заявил руководитель Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Ветеран отметил, что с 2012 года, а особенно после госпереворота 2014 года, территория Украины, ее спецслужбы и войска находятся под контролем западных спецслужб. Там работают и британцы, и американцы, и французы — террористическая акты готовятся под их руководством.

«Сейчас никто не скрывает, что на территории Украины действуют наемники со всего Запада. Они готовили, готовят и будут готовить террористические операции. У нас перспектива только кардинальная — победа на линии фронта», — заявил Гончаров.

Ранее в ФСБ заявили, что украинские спецслужбы совместно с террористами «Исламского государства»* (организация признана террористической и запрещена в России) готовили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. Злоумышленники планировали организовать взрыв в одном из густонаселенных районов Москвы. Задержаны трое россиян и выходец из Центральной Азии.

* организация признана террористической и запрещена в России