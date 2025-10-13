Стало известно состояние девочки, которую отец выбросил из окна в Уфе

Девочка, которую отец выбросил из окна в Уфе, остаётся в тяжёлом состоянии
Девочка, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, остаётся в крайне тяжёлом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.
«Состояние девочки крайне тяжёлое, стабильное», — приводит сообщение РИА Новости.
Утром 9 октября 34-летний житель Уфы выбросил из окна четвёртого этажа свою малолетнюю дочь. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии, затем прооперировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Мужчину заключили под стражу на срок до 9 декабря 2025 года.