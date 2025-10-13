На детской площадке в Москве нашли мертвым подростка

Тело 17-летнего юноши нашли в парке Дружба

В Москве на детской площадке в Левобережном районе обнаружено тело 17-летнего подростка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на информацию из Telegram.

По данным телеканала, тело юноши без признаков жизни нашли в парке Дружба. Предварительные сведения указывают на то, что подросток употреблял наркотические вещества. Подробности происшествия пока не раскрываются.

К новости приложено фото с места инцидента. На снимке видны сотрудники правоохранительных органов и ленты оцепления.