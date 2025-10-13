Мать Блиновской расплакалась в суде

Мать Елены Блиновской Нина Останина расплакалась на заседании Мосгорсуда и обратилась с просьбой освободить дочь из-под стражи, сообщили из зала суда.

— Пора ее отпустить. Каждый день плачу. Ей нечем платить. Самое большое желание детей, чтобы папа с СВО вернулся, и мама, — рассказала она.

Отец блогера Олег Останин уточнил, что арест наложен даже на имущество, приобретенное после рождения дочери, а дети вынуждены жить то с родителями Елены Блиновской, то с родителями ее мужа, передает Super.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова ранее опровергла информацию о том, что ее подзащитная может выйти по УДО и встретить Новый год с семьей. Она добавила, что, вероятнее всего, составлять ходатайство об условно-досрочном освобождении своей подзащитной будет уже в 2026 году.

Блиновскую признали банкротом 13 ноября 2024 года. Ее долг составляет более 1,16 миллиарда рублей, теперь его полностью погасят за счет продажи ее имущества. Что теперь будет с «королевой марафонов» и что означает статус банкрота — в материале «Вечерней Москвы».