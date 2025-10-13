Подруга зарезанной в подъезде школьницы рассказала о трагедии

В Шелехове Иркутской области задержан 14-летний подросток по подозрению в двойном убийстве. По предварительным данным, между ним и его несовершеннолетней знакомой произошла ссора, которая переросла в поножовщину. Сначала парень ранил девушку, а затем напал с ножом на соседку, которая вышла в подъезд на крики.

На допросе он заявил, что всё произошло случайно. Добавил, что сильно ревновал.

Подруга погибшей рассказала «МК» рассказала о трагедии.

– Я знала этого парня. Он из 9-го класса, учится вместе с моим другом. А погибшая была моей подругой, мы учились в 8-м классе, – рассказывает школьница.

Про убийцу говорят, что он он был тихоней, добрый, общался со всеми ребятами, в драках не участвовал.

По словам школьницы, погибшая была отзывчивой и доброй девочкой.

– Мы с ней ходили на подготовку к экзамену по обществознанию. Она сама по себе веселая, с ней было классно проводить время. Трагедия произошла вечером, в воскресенье. Не у нее дома – она живет в поселке Лесном, а приезжала к бабушке в гости. Всё случилось прямо в подъезде. Подруга не успела подняться до квартиры...

Что предшествовало возможной ссоре, собеседница не знает.

– В тот день они гуляли вчетвером, с друзьями. Он пошел ее провожать. Насчет их отношений, которые якобы раньше могли быть, я ничего точно не знаю. Она мне никогда не рассказывала. Сомневаюсь, что между ними что-то было. И про то, что он ее преследовал ранее, – такого тоже не было. Вероятно, он сам себе что-то надумал.

– Парень мог что-то употреблять в тот день, алкоголь например?

– Насколько я знаю, он ничего не употреблял. Но если у него с собой был нож, значит, это было преднамеренно. Либо я не знаю, почему у него мог быть нож. У подростков как-то не принято носить с собой холодное оружие.

–​ Ребята, которые были в тот вечер с погибшей и убийцей, что-то рассказывали? Может, между молодыми людьми произошла ссора?

– Знаю, что тем ребятам сейчас очень плохо. Это для нас тяжелая потеря. Насколько знаю, в тот вечер ничего не предвещало плохого. Вроде они просто гуляли, и всё у них было хорошо.

Расследование продолжается. Официальные выводы о мотивах и обстоятельствах случившегося следствие озвучит после проведения всех необходимых проверок и экспертиз.