Полиция арестовала бывшую королеву красоты за угрозы убить троих учителей

Страсти

Бывшая королева красоты из Великобритании была арестована после угроз устроить расправу над школьными учителями. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция арестовала бывшую королеву красоты за угрозы убить троих учителей
© Passion.ru

38-летняя Патрисия Вагнер из Норфолка разместила в соцсети серию постов, в которых угрожала трем преподавателям одной из школ. Причиной стало прошлое уголовное дело против нее. Выяснилось, что ранее «Мисс Галактика Великобритания - 2021» уже обвинялась в том, что она не водит своих детей в школу.

Инициаторами обвинений в адрес матери троих детей стали местные органы образования. После того как трое учителей школы в Норвиче поддержали это, Вагнер посчитала, что они заслуживают смерти. В своем личном блоге женщина опубликовала фотографию педагогов.

«Все причастные и те, кто их защищал, будут ликвидированы в течение 14–21 дня», — говорится в сообщении в соцсети Вагнер.

В суде она отказалась признавать свою вину. Следующее заседание по ее делу состоится 30 октября.

Самозваную королеву Канады и ее последователей арестовала конная полиция

Ранее мы писали, что одержавшая победу на конкурсе «Мисс Россия-2025» Анастасия Венза элегантно ответила своей предшественнице на критику.