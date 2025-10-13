Полиция арестовала бывшую королеву красоты за угрозы убить троих учителей

Бывшая королева красоты из Великобритании была арестована после угроз устроить расправу над школьными учителями. Об этом пишет Daily Mail.

38-летняя Патрисия Вагнер из Норфолка разместила в соцсети серию постов, в которых угрожала трем преподавателям одной из школ. Причиной стало прошлое уголовное дело против нее. Выяснилось, что ранее «Мисс Галактика Великобритания - 2021» уже обвинялась в том, что она не водит своих детей в школу.

Инициаторами обвинений в адрес матери троих детей стали местные органы образования. После того как трое учителей школы в Норвиче поддержали это, Вагнер посчитала, что они заслуживают смерти. В своем личном блоге женщина опубликовала фотографию педагогов.

«Все причастные и те, кто их защищал, будут ликвидированы в течение 14–21 дня», — говорится в сообщении в соцсети Вагнер.

В суде она отказалась признавать свою вину. Следующее заседание по ее делу состоится 30 октября.

