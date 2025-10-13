Что известно о теракте в отношении офицера Минобороны РФ

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России, организованного украинскими спецслужбами и представителями «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в России). Что известно об этом, разбирался «Рамблер».

Что произошло?

Сотрудники ФСБ сообщили, что предотвращен «диверсионно-террористический акт» в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны, не уточнив, кто именно из военнослужащих был в опасности.

«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Непосредственным исполнителем должен был стать выходец из стран Центральной Азии. Он задержан. Организаторы обеспечили его деньгами, данными о российском военнослужащем, а также взрывчаткой и всеми необходимыми компонентами для изготовления бомбы.

Также по делу задержаны и трое граждан России, которые подозреваются в том, что помогали скрывать следы подготовки преступления, а также в причастности к «администрированию абонентских терминалов пропуска трафика, используемых для организации деятельности украинских call-центров на территории России».

Уголовное дело расследуется по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств» УК РФ.

ФСБ предотвратила теракт в Москве

Кто организаторы теракта?

По данным ФСБ, теракт готовился по заданию украинских спецслужб совместно с «Исламским государством»*. Непосредственной вербовкой занимался член ИГ* Саидакбар Гуломов, объявленный ранее в розыск в России и Узбекистане.

«По заданию украинских «кураторов» Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя, посредством нескольких зарубежных мессенджеров», — пояснили силовики.

При этом украинские спецслужбы нелегально забросили взрывчатку и компоненты для создания взрывного устройства на территорию России при помощи дронов.

«Гуломов также причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова, организованному украинской военной разведкой, что еще раз свидетельствует о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями», — констатировали в ФСБ России.

Напомним, что 16 декабря 2024 года Служба безопасности Украины заочно предъявила подозрения начальнику войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову. На следующий день Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва в Москве.

18 декабря 2024 года в ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта. Им оказался гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение в сто тысяч долларов и выезд в ЕС. По данным российских силовиков, задержанный установил мощную самодельную взрывчатку на электросамокате у подъезда дома генерала.

*«Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в России.