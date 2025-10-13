МВД объявило в розыск журналиста Кара-Мурзу*

Силовики объявили в розыск журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу*. Об этом в понедельник, 13 октября, стало известно из базы данных МВД.

© Вечерняя Москва

— Разыскивается по статье УК, — говорится на сайте ведомства.

Какое именно преступление вменяют в вину журналисту, не уточняется. В 2023-м Кара-Мурзу* осудили на 25 лет. Его признали виновным в государственной измене, распространении фейковой информации о действиях Вооруженных сил России, а также в участии в деятельности нежелательной организации.

Впоследствии в августе 2024-го Россия и США провели обмен пленными. Среди них оказался и Кара-Мурза*. В Россию в свою очередь вернулись Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.