Стала известна причина взрыва в жилом доме в Алчевске

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики стала утечка газа. Об этом в понедельник, 13 октября, заявила старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

Отмечается, что в рамках проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, включая анализ соблюдения требований законодательства в области обеспечения безопасности газового оборудования.

— По имеющейся информации, 13 октября 2025 года примерно в 00 час 01 минут в квартире, расположенной на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Гмыри, г. Алчевска, предварительно, произошел взрыв бытового газа, — сообщила Усачева в беседе с РИА Новости.

Ночью 13 октября в жилом девятиэтажном доме по улице Гмыри в Алчевске произошел взрыв, который привел к частичному обрушению здания. В результате происшествия погибли два человека.

