Вертолет МЧС эвакуировал восьмерых туристов, заблокированных рекой в Сочи

Спасатели МЧС России забрали восьмерых туристов, которые после ливней в Сочи оказались отрезаны от своего маршрута рекой. Как сообщили в канале ведомства в MAX, для этого использовали вертолет.

Группу, в составе которой находились двое детей 10 и 13 лет, эвакуировали на базу Южного поисково-спасательного отряда МЧС России в поселок Навагинка.

"Состояние путешественников удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что группа туристов в горах Сочи 7 октября вышла на маршрут, а 12 должна была закончить пеший поход. Из-за сильных дождей уровень воды в реке Уруштен поднялся и группа оказалась отрезана.