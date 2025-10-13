ФСБ предотвратила теракт в Москве

В Москве ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России (МО РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, теракт готовился по заданию украинских спецслужб совместно с Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация). Сотрудника МО РФ планировали подорвать в густонаселенном районе столицы. Мощность изготовленного самодельного взрывного устройства позволила бы поразить людей в радиусе до 70 метров.

Силовики уже задержали трех Россиян, которые скрывали следы преступления, и исполнителя теракта.

ФСБ задержала двух иностранцев за подготовку теракта в синагоге

Ранее в Красноярском крае ФСБ задержала двух иностранцев, готовивших теракт в городской синагоге.