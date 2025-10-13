Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

Следствие намерено в течение ближайшего месяца направить в прокуратуру, а затем в суд дело обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил один из участников процесса.

© Вечерняя Москва

По его словам, срок содержания под стражей подозреваемых продлен до 7 ноября.

Он уточнил, что до этой даты материалы дела планируется передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, передает РИА Новости.

Представители российских спецслужб в июле 2023 года отчитались о предотвращении покушения на Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Силовикам удалось задержать в Москве и Рязани организаторов неонацистской группировки, которые собирали данные о местах жительства жертв. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали журналистки на готовящиеся нападения, выясняла «Вечерняя Москва».

Спустя год Симоньян поблагодарила правоохранителей за работу по делу о покушении, в том числе от лица своей семьи. Позже Следственный комитет провел четыре психолого-психиатрические экспертизы в ходе расследования о подготовке покушений на журналисток.