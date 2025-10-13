Глава фонда содействия инновациям "Инфосмит" Дмитриев арестован

Главу «Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) «Инфосмит» Константина Дмитриева арестовали по делу о хищении 30 млн рублей у фонда ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», выделенных на развитие бизнеса.

«В период с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года Дмитриев... с неустановленными лицами... заключили от имени общества с ФГБУ... договор о получении денежных средств в форме гранта в размере 30 млн рублей», — говорится в материалах уголовного дела.

По данным ТАСС, Дмитриев частично признал вину в мошенничестве.

Ранее суд Кубани арестовал главу Крымского района Сергея Леся.