В Приморье тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов

В Находкинском городском округе в Приморье тушат пожар на площади 4 тыс. кв. м на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых бытовых отходов в Находкинском городском округе. Организация, эксплуатирующая полигон, не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ликвидации пожара принимают участие 10 человек и шесть единиц техники. В настоящее время причины возгорания устанавливаются. До этого при пожаре в Белогорске Амурской области пострадали двое детей. Возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного дома, где не было людей.

По вентиляционной трубе дым проник на второй этаж, где находились шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Их эвакуировали спасатели. Еще 10 человек покинули дом сами. У двоих детей в возрасте трех и 14 лет были обнаружены признаки отравления угарным газом, их госпитализировали.