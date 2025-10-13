На Камчатке после выброса на вулкане Ключевской ожидают пеплопад

На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах после того, как вулкан Ключевской выбросил пепловый столб на высоту до 7000 м.

В региональном МЧС сообщили, что пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского муниципальных округов.

«В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не наблюдается. Вероятность выноса и выпадения пепла сохранится до 17 октября», — отметили в ведомстве.

Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН заявили, что сейсмическая активность на Камчатке остаётся экстремально высокой.