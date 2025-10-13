СМИ: судно КНР "намеренно протаранило" катер Филиппин в спорном районе

Китайское судно "намеренно протаранило" филиппинский правительственный корабль, стоявший на якоре возле острова в спорном районе Южно-Китайского моря. Об этом заявила береговая охрана Филиппин, передает The Guardian.

© Газета.Ru

В Маниле сообщили, что утром в воскресенье корабль береговой охраны Китая "выстрелил из водомета" по судну BRP Datu Pagbuaya, принадлежащему филиппинскому рыболовному ведомству.

"Всего через три минуты... То же самое [китайское] судно намеренно протаранило корму, причинив незначительные структурные повреждения, но не нанеся травм экипажу", - говорится в заявлении береговой охраны.

Накануне официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) Китая Лю Дэцзюнь рассказал, что два государственных корабля Филиппин стали виновниками столкновения с катером морской полиции Китайской Народной Республики (КНР) у рифа Тесянь.

По его словам, филиппинское судно номер 3003 проигнорировало неоднократные предупреждения со стороны Китая и опасно приблизилось к судну 21559 УБО, которое осуществляло плановую миссию по обеспечению правопорядка в целях "защиты законных прав и интересов КНР". Это привело к столкновению, всю ответственность за которое несет филиппинская сторона, подчеркнул Лю Дэцзюнь.