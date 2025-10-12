Самолет потерпел крушение в Техасе

Рядом с аэропортом Хикс в округе Таррант, штат Техас, произошло крушение самолета. Как сообщает телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление Форт-Уэрта, инцидент произошел в воскресенье, 12 октября, около 13:30 по местному времени в районе трассы Business 287.

© Вечерняя Москва

По предварительной информации, в результате авиакатастрофы загорелись несколько полуприцепов. На данный момент нет информации о пострадавших.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) уведомлены о случившемся. Территория авиакатастрофы находится в районе 12000 квартала N. Saginaw Blvd, недалеко от Авондейла.

Аэропорт Хикс (T67) расположен к северу от Форт-Уэрта и является частным аэродромом, передает FOX 4 News.

В этот же день стало известно, что во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии, рядом с Хантингтон-Бич, произошло крушение вертолета. Он рухнул на пальму, когда на земле находилось много людей. Пилот и еще четверо человек были доставлены в больницу с различными травмами.