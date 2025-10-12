Бродячая лошадь оторвала женщине руку в Ленинградской области

В Ленинградской области бродячая лошадь напала на двух сестер. В результате нападения одной из них конь оторвал руку. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщает РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Две бродячие лошади и несколько собак уже несколько лет терроризируют жителей СНТ «Орбита-3». Звери свободно ходят по территории, заходит на частные участки и агрессивно ведут себя по отношению к людям.

По словам пострадавшей по имени Людмила, лошадь набросилась на нее и ее сестру Валентину. Сначала конь ударил Людмилу копытом, а затем сломал ребра и оторвал руку Валентине. Сейчас пострадавшей делают операцию, но врачи не дают гарантии сохранения конечности.

Предполагается, что хозяином бесхозных лошадей является пожилой бывший полицейский, который игнорирует жалобы жителей и обращения в органы надзора. Ему выписали штраф всего в 500 рублей. Мужчина отказывался и от предложения председателя СНТ Давида Бугадзе огородить за свой счет участок с животными.

— Мужчина, который содержит животных, особо не ухаживает за ними: там две лошади, владелец участка, его жена и сын. Он пускает их, потому что они должны питаться, они ходят по участкам и [едят] траву, — рассказал Бугадзе.

Причем сам хозяин лошадей почти не кормит.

Это далеко не первый случай агрессивного поведения животного. Раньше конь уже нападал на женщину с маленькими детьми, хотя тогда обошлось без серьезных травм, говорится в публикации.

В мае домашняя свинья на самовыгуле напала на школьницу на севере Петербурга. Пострадавшая прошла курс уколов от бешенства и антибиотиков.