Еще два поезда экстренно остановили из-за сообщений о минировании

Стало известно об остановке еще двух поездов из-за сообщений о минировании, пишет телеграм-канал "Политика страны".

© Московский Комсомолец

По данным канала, который ссылается на очевидцев, два поезда Львов-Днепр" и "Черновцы-Ивано-Франковск-Запорожье" были остановлены в воскресенье после сообщений о минировании.

Пассажиров поездов эвакуировали, наблюдаются задержки в прибытии поездов. Сейчас специалисты проверяют вагоны.

Поезд Будапешт-Киев неожиданно остановили

Также ранее сообщалось, что поезд "Будапешт-Киев" также неожиданно остановили, а пассажиры ожидали окончания проверки на поле под дождем.