Пожар в многоквартирном доме Алчевска в ЛНР произошел после взрыва

Возгорание в многоквартирном доме в Алчевске (ЛНР), в результате которого погибли два человека, произошло после взрыва.

Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.

По её словам, на данный момент дом отключён от энерго- и ресурсоснабжения. Также была проведена эвакуация жителей.

«Десять жильцов направлены в пункты временного размещения, остальные приняли решение остановиться у родственников», — написала Гребенькова в Telegram-канале.

Причины взрыва устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Алчевске в результате возгорания в многоэтажном доме погибли два человека.