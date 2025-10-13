Пожар в многоквартирном доме Алчевска в ЛНР произошел после взрыва

Пожар в доме Алчевска произошёл после взрыва
Возгорание в многоквартирном доме в Алчевске (ЛНР), в результате которого погибли два человека, произошло после взрыва.
Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.
По её словам, на данный момент дом отключён от энерго- и ресурсоснабжения. Также была проведена эвакуация жителей.
«Десять жильцов направлены в пункты временного размещения, остальные приняли решение остановиться у родственников», — написала Гребенькова в Telegram-канале.
Причины взрыва устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Алчевске в результате возгорания в многоэтажном доме погибли два человека.