Самолет задел крылом автобус в аэропорту Иркутска

В иркутском аэропорту самолет турецкой авиакомпании "Zafer air" столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел при выруливании воздушного судна со стоянки.

«Воздушное судно типа Gulfstream турецкой авиакомпании "Zafer air", планировавшее вылет в Шанхай, при выруливании со стоянки концом крыла задело микроавтобус, который перевозил в аэропорту пассажиров» — сообщил представитель прокуратуры.

Он уточнил, что никто из находившихся в автобусе и самолете не пострадал. Вылет рейса в Шанхай был отменен.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия.