Сотрудник спасательной службы и инструктор Максим Штыб назвал главную ошибку семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае. Об этом пишет News.ru.

По его словам, путешественники пренебрегли советом инструктора, который отменил поход, и приняли решение самостоятельно двинуться в лесной массив. Штыб уточнил, что квалифицированные проводники имеют отличную подготовку и ориентируются в ландшафте и погодных условиях значительно лучше даже опытных туристов.

Сотрудник спасательной службы также отметил, что Усольцевы не уведомили никого о детальном маршруте своего путешествия, что значительно затруднило сам процесс поисков. Также ничего неизвестно о том, какое именно снаряжение они взяли с собой.

— Пока их не нашли, невозможно точно сказать, что именно они имели при себе, и, следовательно, определить, какие шаги еще не были предприняты, — пояснил эксперт.

Он порекомендовал другим туристом всегда иметь при себе спасательное покрывало, приспособления для разжигания костра и утепленную одежду, даже при условии благоприятной погоды, говорится в материале.

Депутат Законодательного cобрания Красноярского края Алексей Кулеш подтвердил, что поиски планируют прекратить до конца 12 октября. В один из последних заходов спасатели обследовали труднодоступную пещеру в Партизанском районе и каменистые россыпи за горой Мальвинка, но так ничего и не нашли. Позже об этом предупредили и в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

При этом днем ранее руководитель еще одного из поисковых отрядов, которые участвуют в поисках, заявила, что сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз засекли у шоссе вдали от района поисков, а не в тайге, как предполагалось до этого.

Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».