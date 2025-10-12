Объявленный в розыск в Финляндии россиянин вышел на связь

Гражданин России Рамиль Хисматуллин, которого объявили в розыск на территории Финляндии, прокомментировал обвинения в свой адрес. Его слова передает издание Yle.

По словам Хисматуллина, он даже не знал о том, что был объявлен в розыск, и намерен вскоре вернуться в европейскую страну, чтобы уладить проблемы с законом. Свой отъезд он связал со срочной операцией, которую ему пришлось перенести.

«Когда я полностью восстановлюсь, лично приеду в Финляндию, дам показания. А также привезу с собой все подтверждающие документы», — сообщил он журналистам.

Известно, что работавшего на руководящей должности в проекте АЭС в Пюхяйоки Рамиля подозревают в экономических преступлениях. Полиция подозревает его в тяжком налоговом мошенничестве и тяжком нарушении правил бухгалтерского учета. Сообщается, что компания не задекларировала доходы на сумму более 7,7 миллиона евро.

