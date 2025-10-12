Четверо погибли при стрельбе в баре на острове Святой Елены в США

В баре Willie's Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине (США) произошла стрельба. Погибли четыре человека, еще 20 пострадали, пишет Associated Press.

По данным агентства, четырех пострадавших доставили в больницы в критическом состоянии с огнестрельными ранениями.

В офисе шерифа уточнили, что люди убегали в здания, чтобы найти укрытие от выстрелов.

«Это трагический и тяжелый инцидент для всех. Мы просим вас проявить терпение, пока мы продолжаем расследование этого инцидента. Мы мысленно поддерживаем всех пострадавших и их близких», — пояснили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в небольшом городе Лиланд в американском штате Миссисипи во время матча выпускников школы Leland High School произошла стрельба. Погибли 4 человека, 12 получили ранения.

Кроме того, на центральной площади города Гиссен в Германии неизвестный открыл огонь по людям. Несколько человек получили ранения.