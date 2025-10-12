Главу ивановского пункта отбора на службу в МО задержали

В Ивановской области заподозрили в растрате и задержали руководителя пункта отбора на службу по контракту в Министерство обороны, подполковника Сергея Рассошных. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Предполагается, что военный присвоил средства из бюджета региона, выделенные на нужды СВО.

До этого была раскрыта организованная преступная группировка из 30 человек, занимавшаяся выманиванием денежных средств у участников СВО в Шереметьемо. По данным следствия, ОПС создано в январе 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным.

Схемы хищений включали выманивание 10–35 тыс. рублей у военных девушками под предлогом потери билетов, заманивание в бары, навязывание услуг по завышенным ценам и хищение средств с карт (до 600 тыс. рублей с одного бойца). Адвокаты фигурантов, включая предполагаемого лидера группы Дмитрия Боглаева, отрицают существование ОПС.