Пьяная девушка украла банковскую карту и оплатила проезд пассажирам автобуса

Нетрезвая пятнадцатилетняя жительница города Набережные Челны украла у незнакомого мужчины банковскую карту со 100 тысячами рублей и начала совершать покупки. В числе прочего она покаталась на катамаране и оплатила поезд пассажирам рейсового автобуса, сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.

По версии следствия, инцидент произошел 5 августа 2025 года. Подросток была в состоянии алкогольного опьянения и похитила у незнакомого мужчины мобильный телефон и его банковскую карту.

«В последующем, используя банковскую карту, на которой в тот момент находилось не менее 100 тыс. рублей, она совершила 10 покупок, в том числе различных товаров, покаталась на катамаране, оплатила проезд нескольким пассажирам общественного транспорта и т.д.», — говорится в сообщении следователей.

Обвиняемая прекратила тратить чужие деньги после того как владелец заблокировал карту, обратившись в банк. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.

В отношении 15-летней возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.