В результате стрельбы в переполненном баре погибли четыре человека

Очередной массовый расстрел зафиксирован в США. В результате стрельбы в баре в Южной Каролине четыре человека погибли и 20 получили ранения, сообщают официальные лица. Массовая стрельба произошла рано утром в воскресенье в гриль-баре Willie's на идиллическом острове Сент-Хелен.

По словам официальных лиц, в результате массовой стрельбы в переполненном баре на идиллическом острове Сент-Хелен в американском штате Южная Каролина погибли четыре человека и по меньшей мере 20 получили ранения, сообщает Associated Press.

Стрельба произошла рано утром в воскресенье в гриль-баре Willie's на острове Святой Елены. На месте происшествия собралась большая толпа, когда прибыли помощники шерифа и обнаружили нескольких человек с огнестрельными ранениями.

“Многочисленные жертвы и свидетели разбежались по близлежащим предприятиям и домам в поисках убежища от выстрелов”, - говорится в заявлении офиса шерифа округа Бофорт, опубликованном на платформе социальных сетей.

“Это трагический и тяжелый инцидент для всех. Мы просим вас проявить терпение, поскольку мы продолжаем расследовать этот инцидент. Наши мысли со всеми жертвами и их близкими”, - говорится в заявлении.

Четыре человека были найдены мертвыми на месте происшествия, и еще по меньшей мере 20 человек получили ранения. Среди раненых четверо находились в критическом состоянии в местных больницах.

Личности жертв не разглашаются, констатирует агентство Associated Press.

“Мы полностью убиты горем, узнав о разрушительной стрельбе в округе Бофорт”, - написала представитель США Нэнси Мэйс на странице в социальной сети. “Мы молимся за жертв, их семьи и всех, кого затронул этот ужасный акт насилия”.

Остров Сент-Хелен известен как эпицентр культуры народа, произошедшего от африканских рабов, известных как Галла Гичи, разъясняет Associated Press. Гриль-бар, где произошла стрельба, позиционирует себя как ресторан аутентичной кухни галла.

Массовые расстрелы, которые the Gun Violence Archive определяет как инциденты, в результате которых погибают четыре или более человека, стали более распространенными в США за последнее десятилетие.

Напомним, что в конце прошедшей недели 6 человек погибли и несколько получили ранения в результате трех перестрелок на праздничном мероприятии в штате Миссисипи. Гибель людей и ранения почти двух десятков еще человек произошли в результате трех отдельных перестрелок на праздновании встречи выпускников-футболистов средней школы в Миссисипи.