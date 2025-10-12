Российской пенсионерке оторвало кисть при атаке БПЛА на Курскую область

Двое жителей Курской области получили ранения при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в приграничной зоне с Украиной, одной из пострадавших оторвало кисть. Об этом написал глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района, где БПЛА совершил атаку на движущуюся по дороге машину. В результате 51-летний мужчина получил осколочное ранение правого плеча, а 70-летняя женщина — минно-взрывную травму и травматическую ампутацию правой кисти.

«Обоих пострадавших госпитализируют в медицинские учреждения Брянской области — они находятся ближе всего от места происшествия. Поручил областному Минздраву держать связь с коллегами по состоянию наших людей», — поделился информацией губернатор Курской области.

Хинштейн призвал жителей региона быть бдительными, поскольку удары противника не прекращаются.

Накануне стало известно, что в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) врач потерял руку и ногу при ударе ВСУ по автобусу.