Маргинал напал с ножом на участников презентации в центре Москвы

Нападением маргинала закончилась презентация в ювелирном магазине в центре Москвы. В результате один из посетителей получил ножевые ранения, и его пришлось госпитализировать.

Как стало известно «МК», неприятный инцидент произошел вечером 10 октября в Последнем переулке. В ювелирном магазине проходила презентация новой коллекции мастера керамики. Затем действо переместилось на улицу. И здесь светскую публику ждала неприятная встреча с местным населением. К участникам мероприятия подошел нетрезвый (как оказалось, ранее он выпил бутылку водки) гражданин из соседнего дома, заявил, что ему все это не нравиться и начал угрожать ножом. Тогда один из посетителей, дизайнер татуировок, предложил агрессору начать разборки с него. Он расставил руки и пошел на выпивоху. Тот отступил, но слегка ткнул противника ручкой ножа. Дизайнер посмеялся над этим маневром. Тогда агрессор через некоторое время подошел к нему со спины и потушил об него окурок. Когда же противник вскинул руки — ударил ножом под ребра.

Пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением. А неадекватного гражданина задержала полиция.