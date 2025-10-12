Надругавшийся на 46 детьми педофил попросил не наказывать его слишком строго

Суд в Северной Ирландии отказался смягчить приговор 56-летнему рецидивисту Дэвиду Эндрюсу, осужденному за сексуальные преступления против 46 детей и женщины-инвалида. Об этом информирует The Mirror.

Преступник ранее признал вину по 130 эпизодам и получил 27 лет тюрьмы. Эндрюс создавал фальшивый образ 13-летнего подростка в социальных сетях и входил в доверие к школьникам.

Его действия включали не только вымогательство интимных фотографий у детей, но и шантаж с последующей рассылкой материалов их одноклассникам. Также установлены многолетние факты насилия над женщиной с психическими нарушениями.

Судья охарактеризовала преступления как «ужасающие», подчеркнув соответствие длительного срока тяжести содеянного. Этот случай вошёл в историю Великобритании как один из самых масштабных по количеству доказанных эпизодов сексуального насилия над детьми.