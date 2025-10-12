Альпинист назвал решающий день в поисках семьи Усольцевых

В Красноярском крае временно приостановлена активная фаза поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге. Волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш заявил, что 12 октября станет решающим днем в поисках пропавших.

Он также подтвердил, что поисковую операцию временно приостанавливают.

— Поиски будут прекращены сегодня вечером, если не будут найдены какие-то вещи, — приводит его слова Aif.ru.

Депутат Законодательного cобрания Красноярского края Алексей Кулеш тоже подтвердил, что поиски планируют прекратить до конца 12 октября. В один из последних заходов спасатели обследовали труднодоступную пещеру в Партизанском районе и каменистые россыпи за горой Мальвинка, но так ничего и не нашли. Позже об этом также предупредили и в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Руководитель одного из поисковых отрядов, участвовавших в поисках, заявила, что сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз засекли у шоссе вдали от района поисков, а не в тайге, как предполагалось до этого. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».