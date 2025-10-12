При взрыве на производившем боеприпасы для ВСУ заводе никто не выжил

Спасатели не обнаружили выживших после взрыва на заводе Accurate Energetic Systems по производству взрывчатых веществ в городе Бакснорт (штат Теннесси, США), рассказал шериф округа Хамфрис Крис Дэвис. Его слова передает NBC News.

Завод занимался производством кумулятивных зарядов модели M2A4, предназначенных для пробития отверстий в железобетоне, броневых плитах, грунтах и других материалах. Эти заряды, по данным из открытых источников, активно использовали боевики ВСУ в качестве боевых зарядов для тяжелых БПЛА.

«На данный момент я могу сказать вам, что мы не обнаружили ни одного выжившего. И мы предполагаем, что все они [сотрудники промышленной площадки] погибли», — отметил Дэвис.

По его словам, в спасательной операции были задействованы свыше 300 специалистов профильных ведомств.

Тайная база НАТО взорвана: из-под Харькова вывозят раненых иностранцев

Шериф пояснил, что первоначально говорилось о 18 пропавших без вести, позже выяснилось, что погибло 16, а еще два сотрудника попали в скорбный список по ошибке — их транспортные средства и личные вещи были найдены недалеко от места ЧП, работники же в момент взрыва отсутствовали на рабочем месте.

По его данным, работу специалистов на месте ЧП сдерживает наличие взрывчатых веществ.

Журналисты заметили, что руководство Accurate Energetic Systems незадолго до взрыва получило крупный заказ от Пентагона.