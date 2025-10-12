26 лет потребовалось белорусским правоохранителям, чтобы выявить и задержать так называемого могилевского маньяка, на счету которого 8 убийств девушек и два покушения на убийство.

Насильником и убийцей оказался неприметный житель Могилева Юрий Демьянов. 53-летнего рабочего завода задерживало спецподразделение «Алмаз». Тогда-то соседи, хорошо знавшие тихого Демьянова и узнали, что он — тот самый кровавый маньяк из 90-х, который держал в страхе весь город, а еще Витебск и Оршу.

Дело в том, что нападения на девушек в подъездах этих городов прекратились в 1999 году, когда его последняя жертва — 16-летняя девушка — выжила и могла бы опознать своего насильника. До этого преступник, нападавший на женщин и девушек в подъездах, всегда их убивал. Следователям он так объяснил свои действия:

«Если бы они не кричали, я бы их не душил, конечно же. Но они кричали».

Последняя его жертва, к которой он вообще вошел в квартиру через незапертую дверь, тоже кричала. На эти крики прибежал сосед с овчаркой, который и спугнул насильника. После этого Демьянов залег на дно, опасаясь, что его вычислят. Но следствию потребовалось 26 лет, чтобы по крупицам собрать доказательства причастности тихого работяги к кровавому кошмару (некоторым женщинам он перерезал горло).

Помогли новые технологии. С пуговицы джинсов одной из жертв маньяка удалось получить биоматериал, который еще в 90-е годы передали в Германию для получения ДНК-анализа. Таким образом удалось выделить генотип преступника. Но в конце 90-х в Белоруссии еще не было базы ДНК. Потребовались годы и новые, уже белорусские разработки, чтобы вычислить преступника. Задержанный Демьянов уже сознался в преступлениях, заявив, что убийства не были его целью. Эксперты установили, что у Демьянова "выявлены отклонения шизоидально-диссоциального расстройства личности, а также расстройство полового предпочтения". Все его жертвы — хрупкие, молоденькие девушки. За содеянное Демьянову грозит от 15 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.