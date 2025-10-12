Депутат Кулеш: В Красноярском крае прекращают поиски семьи Усольцевых

Сегодня, 12 октября, поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых с ребенком могут быть прекращены. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат краевого заксобрания Алексей Кулеш.

"Сегодня последние группы дорабатывают свои рабочие задачи на поиски. Ушла наверх группа альпинистов в сложный участок, но, к сожалению, если не будут найдены какие-то предметы, части одежды, снаряжение, то поиски сегодня будут прекращены", - сказал Кулеш в видеообращении.

Спасательная операция продолжится лишь после того, как сойдет снег, - "по возможности и силам", говорится в посте Кулеша.

"Продолжать поиски сейчас - рисковать здоровьем и жизнями поисковиков. Спасибо всем, кто десять дней работал в холоде и непогоде: спасателям, волонтерам, сотрудникам полиции. Низкий поклон", - написал депутат, добавив, что желает сил всем близким пропавшей семьи.

В свою очередь региональный СК пишет, что искать Усольцевых все же будут, но не волонтеры и обычные спасатели, а только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму с необходимым снаряжением и навыками ночевки в горах.

<img class="" src=""/>

Незадолго до этого краевое госучреждение "Спасатель" сообщило, что обследовало труднодоступные участки местности - 15-метровую пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка, но так и не нашли следов Усольцевых. Спасатели вместе с полицией также шли на сигнал телефона главы пропавшей семьи, но и тут поиски не дали результатов.

Супруги-туристы пропали в тайге 28 сентября. С ними пятилетняя дочь.