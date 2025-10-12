Три мирных жителя Белгородской области тяжело ранены при ударе дрона

В Ракитянском районе Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали трое мужчин.

При ударе беспилотника по коммерческому объекту в муниципалитете два мирных жителя получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы в Ракитянскую районную больницу.

Кроме того, из-за взрыва загорелись оборудование и два автомобиля - пожар уже потушен. Также повреждены навес и еще две машины.

В поселке Ракитное БПЛА атаковал грузовик - мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левого бедра. Бойцы самообороны доставили его в Ракитянскую ЦРБ, уточнил губернатор. Сам грузовик поврежден.

БПЛА атаковали еще два населенных пункта в Ракитянском районе. В поселке Пролетарский в результате детонации беспилотника на стоянке предприятия повреждены три легковых автомобиля, а в селе Введенская Готня при ударе загорелась кабина грузовика (огонь ликвидирован) и были повреждены еще две машины.

В городе Грайворон из-за атаки двух FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна, а третий дрон повредил крышу гаража.

В Шебекинском округе в самом райцентре Шебекино в результате повторного удара БПЛА по территории предприятия возник пожар в одном из помещений (он ликвидирован), а также повреждены кровля и фасад. В селе Муром взрыв дрона повредил остекление частного дома.

Ранее 12 октября при ударе беспилотника по грузовику в Пролетарском Ракитянского района осколочное ранение лица и баротравму получил водитель.