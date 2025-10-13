Мошенники придумали сразу несколько схем для снятия с россиян самозапрета на кредит

Мошенники начали применять новую схему обмана, в ходе которой они заставляют россиян снимать самозапрет на кредиты, представляясь сотрудниками ФНС.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на материалы МВД, злоумышленники звонят гражданам от имени налоговой службы и сообщают им о якобы наличии у них задолженности или ошибки в кредитной истории. Для её устранения они предлагают снять самозапрет на кредит.

Также аферисты могут сообщить человеку об обнаружении подозрительных операций по счёту, представившись при этом сотрудником банка. Чтобы сберечь деньги, мошенник также убеждает жертву временно снять самозапрет.

Третья схема обмана связана со звонком якобы сотрудника госструктуры, во время которого злоумышленник сообщает человеку о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых аналогично якобы необходимо снять самозапрет.

Ранее в МВД предупредили россиян о схеме мошенников с Telegram-ботами для инвестиций.

Между тем доктор психологических наук Николай Козлов рассказал, что распознать телефонных мошенников можно по уличному диалекту, иностранному акценту и тюремному жаргону.