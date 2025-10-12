Спасатели обследовали пещеру, где могла укрыться семья Усольцевых, пропавшая в тайге

В Партизанском районе Приморского края продолжаются масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Краевые спасатели обследовали труднодоступные участки, включая 15-метровую пещеру и каменистые россыпи за горой Мальвинка. Об этом сообщает пресс-служба краевого учреждения «Спасатель».

«11 октября краевые спасатели обследовали труднодоступные участки: 15-метровую пещеру и каменистые россыпи (курумник) за горой Мальвинка», — сказано в сообщении.

Новость опубликована в telegram-канале.

Работники краевого учреждения «Спасатель» также оказывали поддержку сотрудникам полиции в поиске телефонного сигнала пропавших и обеспечивали работу беспилотника отряда «ЛизаАлерт». Использование современных технологий, таких как дроны, позволяет значительно увеличить эффективность поисков на обширной и сложной территории. Операция продолжается, задействованы значительные силы и средства.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время похода из поселка Кутурчин в сторону Кутурчинского Белогорья. Поисковые мероприятия ведутся с привлечением спасателей, полиции, волонтеров и дронов, но до настоящего времени обнаружить пропавших не удалось. Следствие рассматривает версию несчастного случая, криминальные версии не подтвердились.