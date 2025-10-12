Учителя из Италии нашли мертвым под окнами жилого дома в Москве

В Москве нашли мертвым учителя из Италии Альфонсо Торелло. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчину обнаружили под окнами жилого дома на юго-востоке столицы. Следов преступления на месте обнаружено не было.

Отмечается, что педагог состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Известно, что Альфонсо Торелло родился в Турине, а в 2012 году основал в Москве школу итальянского языка, где сам преподавал, передает РИА Новости.

