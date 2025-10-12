В Дагестане загорелось административное здание

В селе Карата в Дагестане загорелось двухэтажное административное здание. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

По данным ведомства, огонь охватил кровлю здания, пожар распространился на площади 1000 квадратных метров. К тушению привлечены 22 специалиста и 6 единиц техники.

Ранее сильный пожар произошел в пятиэтажке в городе Сосновоборск. Была проведена эвакуация жильцов, о пострадавших не сообщалось. Площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров.