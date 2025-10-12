Сигнал сотового вывел к шоссе: Где видели пропавшую семью Усольцевых

Как оказалось, последний раз сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали в районе шоссе "Кутурчин-Мина", недалеко от оживленного поселка. Кроме того, появились основания полагать, что семья на гору и вовсе не поднималась.

Напомним, в Красноярском крае уже вторую неделю разыскивают семейную пару с пятилетней дочкой. Туристы планировали короткий отдых - судя по словам родственников и знакомых, а также по комментариям самой Ирины, они собирались подняться на гору, полюбоваться живописными видами и вернуться на базу отдыха. Весь маршрут - порядка четырех часов.

В запутанном деле появились два момента, которые сейчас активно обсуждаются. Ранее сообщалось, что был зафиксирован 28 сентября в 22:30 сигнал от симки семьи.

Спасатели обследовали пещеру, где могла укрыться семья Усольцевых, пропавшая в тайге

Руководитель красноярского поискового отряда "Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной" Светлана Торгашина уточнила aif.ru, что фиксировался он в районе благоустроенной автодороги. В двух километрах от поселка Мина - это оживленное место с населением более полутысячи человек. То есть не в глухой тайге, как сообщалось ранее.

Безусловно, это не означает, что семья была там, откуда шел сигнал. Не факт, что телефон был в руках Сергея или Ирины. Возможно, кто-то завладел девайсом семьи. Напомним, что возбуждено уголовное дело, сейчас на месте исчезновения семьи работают следователи красноярского СК.

Второй момент в том, что перед Усольцевыми, примерно на 20 минут раньше, на тропу вышла другая группа туристов. Они заметили пару с ребенком в самом начале пути, но когда возвращались с горы, семью они уже не встретили. Разминулись, или Усольцевы так и не пошли на гору? Это предстоит выяснить следователям.

Местная жительница рассказала, что видела семью с девочкой, они были в светлой одежде - но опять же в тот момент, когда они только собирались идти к горе.

К слову, сотрудники правоохранительных органов - полицейские и следователи, а также сотрудники МЧС - сейчас живут именно в Мине, в том поселке, рядом с которым фиксировался сигнал сотового Усольцевых.