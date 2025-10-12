Дело Юрия Дудя* об уклонении от обязанностей иноагента рассмотрит мировой судья

Таганский суд Москвы передал мировому судье уголовное дело против блогера Юрия Дудя* (признан в РФ СМИ-иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Уголовное дело по обвинению Дудя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ <...>, передано по подсудности мировому судье судебного участка №359 Басманного района Москвы», — говорится в сообщении.

16 сентября стало известно, что уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении Дудя направлено в суд. Обвинительное заключение в отношении журналиста утвердила Басманная межрайонная прокуратура.

Уехавший в Барселону блогер Дудь* назвал Испанию страной со множеством проблем

По версии следствия, Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако в нарушение требований законодательства он продолжил публиковать в мессенджере материалы без указания на то, что он является иноагентом.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом в апреле 2022 года. В июле нынешнего года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Дудя на два месяца. Основанием стало обвинение в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Ранее Дудь не стал признавать вину по уголовному делу об иноагентстве.

*признан в РФ СМИ-иноагентом.