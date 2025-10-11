В курском приграничье из-за атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб пенсионер

В результате атаки ВСУ на мотоцикл в Суджанском районе Курской области погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина», — написал он в своём Telegram-канале.

Хинштейн призвал жителей региона быть бдительными и воздержаться от возвращения в приграничье.

Днём 11 октября он сообщал, что в результате атаки беспилотника украинских оккупантов погиб мирный житель в деревне Бирюковка Большесолдатского района.